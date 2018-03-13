На Авиационной улице из-под канализационного люка забил гейзер

В Московском районе произошел прорыв трубы: вода хлещет из-под дорожного люка.

Еще один “фонтан” забил в Петербурге. В этот раз от потока холодной воды пострадала Авиационная улица, а причиной прорыва стал не пожарный гидрант, а канализационное отверстие. Очевидцы сообщают, что напор воды был настолько силен, что отбросил железную крышку от люка на несколько метров.

Протечка залила припаркованные автомобили. Транспортные средства полностью “искупались” в ледяной воде. Петербуржцы успели заснять ситуацию на видео. На записи видно, что поток крупной струей вырывается из люка на проезжей части дороги.

В настоящее время место коммунальной аварии оцеплено представителями аварийной бригады и полицией. Около люка работники ГУП “Водоканала” установили специальное ограждение. Участок пока что открыт для проезда. Специалисты отключили магистраль и ждут, когда в трубопроводе спадет давление. После этого начнется ремонт конструкции.

Фото и видео: Piter.tv