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На Авиационной улице из-под канализационного люка забил гейзер

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В Московском районе произошел прорыв трубы: вода хлещет из-под дорожного люка.

Еще один “фонтан” забил в Петербурге. В этот раз от потока холодной воды пострадала Авиационная улица, а причиной прорыва стал не пожарный гидрант, а канализационное отверстие. Очевидцы сообщают, что напор воды был настолько силен, что отбросил железную крышку от люка на несколько метров. 

Протечка залила припаркованные автомобили. Транспортные средства полностью “искупались” в ледяной воде. Петербуржцы успели заснять ситуацию на видео. На записи видно, что поток крупной струей вырывается из люка на проезжей части дороги. 

В настоящее время место коммунальной аварии оцеплено представителями аварийной бригады и полицией. Около люка работники ГУП “Водоканала” установили специальное ограждение. Участок пока что открыт для проезда. Специалисты отключили магистраль и ждут, когда в трубопроводе спадет давление. После этого начнется ремонт конструкции.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: авиационная улица , гейзер , канализация , коммунальная авария , люк , московский район , происшествия спб
Категории: Происшествия Новости СПб Картина дня

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