На Загородном проспекте пробило пожарный гидрант: "вырос" фонтан в четыре этажа

В Центральном районе забил "фонтан" размером с четырехэтажное здание.

В Центральном районе Петербурга образовался четырехэтажный “фонтан”. Струя холодной воды достигла высоты в 20 метров. Инцидент произошел вблизи 36 дома по Загородному проспекту. О происшествии рассказали очевидцы событий. По словам петербуржцев, причиной новой “достопримечательности” стал прорыв пожарного гидранта.

“Фонтан” возник на проезжей части ближе к утру 13 марта. Свидетелям удалось заснять на видео необычный для Северной столицы прорыв такого масштаба: обычно город захватывают проблемы, связанные с трубопроводом или теплосетью. Пожарные гидранты редко причиняют неудобства подобного рода.

В результате коммунальной аварии, участок дороги временно ограничен для движения автомобилистов. На водоснабжение местных жителей ситуация не повлияла: они получают ресурсы в указанных объемах и в штатном режиме.

Фото и видео: Piter.tv

