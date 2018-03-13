Петербургские коммунальщики сосулей разбили новенький паркетник

Дороги города завалило битым стеклом, которое разлетается от покореженных автомобилей.

Утро вторника не самым удачным образом началось для владельца иномарки, которая была припаркована около дома в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает читатель Piter.tv, инцидент произошел на Караванной улице у дома 7. Коммунальщики, то ли решили не дождаться возвращения автомобилиста, то ли сразу зацепили за его "Нисан" оградительные ленты. Впоследствии, глыбы льда полетели на машину. На кадрах видеозаписи заметно, что у паркетника повреждено боковое зеркало, а в крыше пробита огромная дыра.

Стоит отметить, что, несмотря на видимые повреждения иномарки, работники продолжают сбрасывать вниз снег и наледь. С наступлением потепления число разбитых в результате уборки крыш авто перевалило за десяток. Ранее Piter.tv сообщал, что петербургские коммунальщики объявили "войну" пешеходам и автомобилям.

Видео: Piter.tv