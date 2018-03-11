Петербургские коммунальщики объявили "войну" пешеходам и автомобилям

Падающие с крыш глыбы льда разбили несколько автомобилей в разных районах города.

Жители сразу нескольких районов Санкт-Петербурга 11 февраля сообщили о пострадавших автомобилях, на крыши которых попадали сосульки и снег. Читатель Piter.tv поделился видеозаписью, на которой видно, как наледь падает на тротуар и машины.

В результате уборки крыши на 8-й Советской улице три иномарки остались с вмятинами на кузове, разбитыми стеклами и фарами. По узкой пешеходной зоне идут люди. Однако также можно заметить, что вдоль дома протянута красная ограждающая лента и расклеены предупреждающие объявления.

Пользователи соцсетей сообщили об аналогичном случае в Московском районе Петербурга. Очевидцы рассказали, что сначала дворники ходили и колотили по машинам, чтобы их переставили подальше от дома. Но на участке не было ни объявлений, ни ограждающих лент. Пока одни толкали автомобили, другие уже начали процесс сбрасывания с крыши льда. Одна сосулька упала на "Ауди". Сотрудники коммунальной службы решили не дожидаться прихода владельца и убрали следы происшествия.

На улице Савушкина лед с кровли дома обрушился сам. От сильного удара крышу "Фольксвагена" примяло так, что треснуло лобовое стекло. Аналогичная участь постигла и ауди на улице Савушкина.

Видео: Piter.tv

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург