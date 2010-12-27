Коммунальщики сбили сосульки на головы прохожим и на крыши иномарок

При попытке заснять уборку рабочие вырвали у петербуржца телефон.

В минувшую субботу жертвами коммунальщиков стали не только наледь и сосульки, но и автомобили петербуржцев, на которые все это летело с крыш. Пользователи соцсетей опубликовали фотографии автомобиля с разбитым задним стеклом.

Коммунальные бомбежки можно было наблюдать 3 марта в самом центре Санкт-Петербурга возле Апраксина переулка на набережной реки Фонтанки. Очевидцы отметили, что от халатности рабочих пострадали не только авто, но и люди.

Один из свидетелей "традиционной" уборки решил заснять происходящее на камеру. Однако возмущенный коммунальный работник запретил фото и видео съемку, а потом набросился на петербуржца с кулаками и угрозами.

Пользователи соцсетей возмущены тем, что место проведения работ оградили "для галочки". По факту, лед разлетается намного дальше красно-белых лент. Стоит отметить, что это уже далеко не первый случай безответственного отношения коммунальных служб, в результате которого страдают люди и их имущество. Ранее Piter.tv рассказывал, как петербуржец заснял на видео уборку сосулек и побитые авто.