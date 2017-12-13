Петербуржец заснял на видео уборку сосулек и побитые авто

Рабочие начали сбивать сосульки над головами прохожих.

Житель Санкт-Петербурга опубликовал в социальных сетях видео об одной из уборок наледи в городе. По словам, Александра Гончарова, из-за пренебрежения правил безопасности пострали припаркованные автомобили. Также могут пострадать и люди.

Очевидец демонстрирует на видео, что площадь приземления ледяных глыб не огорожена специальными лентами, которые необходимо растягивать на месте проведения опасных работ. Дворники в ответ на данные аргументы лишь оправдываются тем, что у них не хватает сил, а вместо лент стоит человек. Несмотря на это, ничего не подозревающие люди продолжают идти по опасному участку.

Также Александр снял вмятины, которые остались на припаркованных автомобилях после такой "уборки". Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни считают такую работу вопиющим нарушением, а другие рекомендуют жильцам этого дома вместо камеры взять ленту и оградить участок самим.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге назвали адреса с самыми опасными сосульками.

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