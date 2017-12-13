В Петербурге назвали адреса с самыми опасными сосульками

Более 200 домов в городе представляют серьезную опасность для прохожих.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга в ходе очередной проверки остался недоволен качеством уборки сосулек и снежных глыб с крыш. Как сообщает пресс-служба Смольного, больше всего замечаний пришлось на центральные районы города.

Известно, что по итогам последней инспекции в Центральном районе было обнаружено около 130 адресов, где до сих пор не справились с льдинами. Также в Адмиралтейском районе таких участков насчитали почти 30. Дома с наледью нашли в Петроградском и Васильевском районах.

В список адресов вошли дома на Шпалерной, Гагаринской, Литейном проспекте, на улицах Маяковского и Жуковского, а также на набережной реки Фонтанки. Много претензий прозвучало и к улице Некрасово, Суворовскому проспекту, 8-й Советской улице, Синопской набережной, Чайковской, Писателя и Кирочной.

Напомним, что в результате несвоевременной очистки фасадов от наледи пострадали и погибли уже несколько жителей Петербурга. Так 8 февраля в Петербурге бабушка отправилась кормить котов, но сосулька убила ее. Также снежная глыба обрушилась на женщину с коляской. А из-за халатности коммунальных служб, жертвами сосулек стали и рабочие, сорвавшиеся с крыши.