В Петербурге бабушка отправилась кормить котов, но сосулька убила ее

В Петербурге возбуждено уголовное дело из-за смерти пенсионерки, которую убила сосулька.

В Петербурге пожилая женщина погибла в момент кормления кошек во дворе дома. Огромная сосулька оборвала жизнь пенсионерке. В администрации Василеостровского района сообщили, что на фасаде дома по улице Репина №27, были предупреждающие объявления об опасных ледяных глыбах. Кроме того, зона, где погибла бабушка, была ограждена.

Заместитель главы администрации Александра Маслова рассказала, что жительница 27 дома по улице Репина решила покормить котов недалеко от парадных. Пожилая женщина не обратила внимания на предупреждения и залезла за ограждение. В результате большая сосулька погубила петербурженку.

Отметим, что указанный выше дом обслуживает компания "Возрождение". После смерти пенсионерки было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее мы сообщали о том, что на Васильевском острове петербурженка погибла от упавшей сосульки, а также дворники за сутки убрали снег с 1500 крыш в Петербурге.