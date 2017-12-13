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При очистке крыши от снега, на Дегтярной улице погиб рабочий из Киргизии

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В центре Санкт-Петербурга погиб рабочий коммунальной службы.

На Дегтярной улице 14 февраля с крыши, при очистке снега, упал и насмерть разбился рабочий. Об этом сообщает "Фонтанка" ссылаясь на пресс-службу регионального управления МВД.

При очистке кровли от снега, в половину двенадцатого утра уроженец Киргизии сорвался с крыши дома №25 на Дегтярной улице. 29-летний человек погиб, пролетев пять этажей.

Известно, что дом обслуживает Жилкомсервис №3 Центрального района. Однако работы на крыше проводила сторонняя организация, ООО "Развитие".

Отметим, что при очистке крыш от снега страдают не только рабочие. Участились случаи, когда в результате сбрасывания снега и сосулек на землю, травмы получают прохожие.

Видео: Piter.TV

 

 

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Теги: дегтярная улица , зима , крыши , смерть , снег , спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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