Появилось видео падения снежной глыбы на петербурженку с коляской

Няня успела развернуть коляску, чтобы лет не задел малышку.

Следственный комитет ведет проверку после падения снежной глыбы на женщину с коляской. Как рассказали в пресс-службе Невского района, инцидент произошел 12 февраля на улице Подвойского 26/2.

В районной администрации отметили, что управляющей компании 6 февраля было направлено оповещение о том, что необходимо убрать с крыши снег. По всей видимости, ТСЖ очистила не все и на 54-летнюю няню, гуляющую по тротуару с коляской, упала глыба льда. На кадрах видео заметно, что снег со льдом упал лавиной на газон и отскочил в коляску с ребенком.

Женщина попыталась быстро развернуть коляску, из-за чего 2-летняя девочка упала. В результате случившегося малышку доставили в больницу. Известно, что куски льда отлетели ей в ногу. Медики диагностировали у ребенка ушиб коленного сустава.

Правоохранительные органы приехали на место происшествия и опросили жильцов. Они отметили, что подобное случилось впервые, а управляющая компания всегда тщательно следила за уборкой территории. Наледи и сосулек полицейские не обнаружили.

Случившееся вызвало бурную дискуссию среди пользователей соцсетей. Одни утверждают, что снег упал не на коляску, а в ушибах ребенка виновата няня. Другие же утверждают, что женщина попыталась укрыть малышку от удара.

По факту происшествия Следственный комитет ведет проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

Видео: YouTube / Fontanka Ru