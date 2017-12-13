Руферы прокомментировали предложение Цивилева убирать снег с крыш Петербурга

Экстремалы поддержали идею Алексея Цивилева, но не перестанут заниматься любимым хобби. Руфер Дмитрий Иванов рассказал, что предложение депутата заманчиво, как вариант для неплохой подработки на выходные.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выступил с предложением направить энтузиазм руферов в полезное русло, а именно привлечь к очистке кровель от снега и льдин. Piter.tv поговорил с представителем крупного руферского сообщества "Открытые крыши Санкт-Петербурга" Дмитрием Ивановым, который рассказал, как к такой идее отнесутся экстремалы.

Депутат Алексей Цивилев выступил со своим предложением после того, как Дмитрий с группой единомышленников смог без особых трудностей проникнуть на крышу Московского вокзала. Парламентарий хочет организовать для руферов специальные курсы, чтобы их можно было официально привлечь к работам по очистке снега. Дмитрий Иванов в свою очередь сообщил, что уже слышал об этой идее, и подробно объяснил, что именно предлагает депутат:

Он прав, нас действительно надо обучать. Даже не только нас, а любого, кто хочет работать на высоте. Надо пройти специальные курсы, которые стоят денег, правда, не очень больших, порядка 5-7 тысяч. Занимает это около месяца. Необходимо изучить теорию и практику, а затем выдается свидетельство, позволяющее получить допуск на высоту. Также необходимо пройти медкомиссию. Дмитрий Иванов, руфер

Вместе с тем возникает другая проблема, от решения которой будет зависеть, смогут ли руферы поучаствовать в жизни города:

Вопрос в том, кто даст на это деньги? Если только наши депутаты готовы это сделать в качестве программы профориентации и выделить из бюджета средства. Либо у них есть второй вариант – найти компании, которые готовы это оплатить, заключив с человеком ученический договор, обязующий какое-то время отработать. Дмитрий Иванов, представитель движения "Открытые крыши Санкт-Петербурга"

Если все-таки предложение парламентария найдет отклик среди других депутатов ЗакСа, и государство выделит деньги на профподготовку руферов, сами экстремалы, по словам Дмитрия, охотно согласятся пойти учиться.

Мне лично было бы это интересно, но не в качестве постоянной работы, а в качестве подработки. То есть на выходных, в субботу и воскресенье. Вечером по будням. Я бы с радостью пошел. Где-нибудь почистил снег или бы окна помыл. Это очень интересно. Хорошая возможность действительно подзаработать. Дмитрий Иванов, представитель движения "Открытые крыши Санкт-Петербурга"

По мнению руфера, данное предложение официально начнет действовать не раньше следующего года. Также Дмитрий отметил, что привлечение к уборке снега с городских крыш не сможет искоренить экстремальное движение, так как в нем заключено больше, чем просто хождение по крышам:

Все равно это не заменит руферство. Это не уберет его никуда. Одно дело чистить снег где-нибудь на пятиэтажке в Купчино или мыть окна в Невском районе, а другое дело лазать по лучшим видовым крышам города ради удовольствия, ради романтики. Даже если Цивилев это сделает, даже если руферы действительно на это согласятся, а многие, кстати, согласились бы, то никуда это все не денется. Дмитрий Иванов, представитель движения "Открытые крыши Санкт-Петербурга"

Напомним, ранее Piter.tv рассказывал, как руферы указали на незащищенность Московского вокзала.

Видео: Вконтакте / "Открытые крыши Санкт-Петербурга"

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Иванов