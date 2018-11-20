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Администрация Выборгского района обязала управляющие организации и ТСЖ к своевременной уборке кровель от сосулек
Сегодня, 12:10
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KaterinaKono13

Администрация Выборгского района обязала управляющие организации и ТСЖ к своевременной уборке кровель от сосулек

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Представители организаций отмечают, что ежедневный объем работ варьируется, в зависимости от сложности объекта.  

В связи с обильными снегопадами и температурными колебаниями наружного воздуха администрация Выборгского района предупреждает управляющие организации и ТСЖ о необходимости принятия безотлагательных мер по очистке кровель от снега, сосулек, обеспечению мер безопасности жителей и сохранности элементов общедомового имущества.

По предоставленной обслуживающими организациями информации, в целом ими ежедневно очищаются кровли порядка 30 домов.  Это данные только трех организаций: "Энергопроект-М", "Рассвет" и "Выборгтеплоэнерго".

Остальные также ведут работу, но, к сожалению, графики работ в администрацию не предоставляют.

Представители организаций отмечают, что ежедневный объем работ варьируется, в зависимости от сложности объекта.  

В январе в Выборге работы по очистке кровель от снега и уборке сосулек осуществляла одна организация. В настоящее время многие управляющие компании привлекли дополнительные бригады, увеличив объемы работ по удалению наледи с крыш.  Напомним, на 1 февраля в городе осуществляют деятельность 53 ТСЖ и 19 управляющих компаний.  

6 февраля в районной администрации в очередной раз прошла встреча с представителями управляющих компаний Выборга по поводу уборки сосулек и организации безопасности жителей. Напомним, аналогичная встреча была проведена с привлечением всех организаций, которые оказывают услуги по управлению жилфондом.

Администрация Выборгского района рекомендует руководителям ТСЖ и управляющих организаций предоставлять в комитет по городскому хозяйству информацию о выполненных работах, а также обеспечить своевременную уборку снега и наледи с кровель, проводить своевременные осмотры и обеспечить мероприятия по безопасности.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти, уборка сосулек
Категории: Выборг, Новости Выборгского района,

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