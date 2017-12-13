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Депутат ЗакСа хочет научить руферов чистить крыши
Сегодня, 11:54
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nadiputintseva
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Депутат ЗакСа хочет научить руферов чистить крыши

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Депутат добавил, что навыки смогут стать основной профессией для экстрималов.

14 февраля от депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поступило предложение привлечь к уборке наледи с крыш зданий местных руферов. Такую идею передает пресс-служба парламентария Алексея Цивилева.

Цивилев озвучил свое предложение вице-губернатору Николаю Бондаренко, который провел ни одну инспекцию по городу. Депутат ЗакСа предложил направить энергию экстремалов в полезное русло, чтобы быстрее справиться с наледью на крышах. Поясняется, что такая мысль посетила Цивилева после того, как руферы проникли на крышу Московского вокзала.

Обслуживающим организациям не хватает своих сотрудников и они вынуждены нанимать сторонних лиц, в основном гастарбайтеров, которые не имеют соответствующей подготовки.

Пресс-служба Алексея Цивилева

Предполагается, что руферам обеспечат специальные курсы, после которых они смогут преступить к работам. Также депутат отмечает, что данные навыки профессии, пригодятся молодежи, а также могут стать основным родом деятельности.

Также Piter.tv рассказывал, что петербуржец заснял на видео уборку сосулек и побитые авто.

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Теги: закс , новости спб , происшествия , руферы , уборка сосулек
Категории: Новости СПб

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