Депутат ЗакСа хочет научить руферов чистить крыши

Депутат добавил, что навыки смогут стать основной профессией для экстрималов.

14 февраля от депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поступило предложение привлечь к уборке наледи с крыш зданий местных руферов. Такую идею передает пресс-служба парламентария Алексея Цивилева.

Цивилев озвучил свое предложение вице-губернатору Николаю Бондаренко, который провел ни одну инспекцию по городу. Депутат ЗакСа предложил направить энергию экстремалов в полезное русло, чтобы быстрее справиться с наледью на крышах. Поясняется, что такая мысль посетила Цивилева после того, как руферы проникли на крышу Московского вокзала.

Обслуживающим организациям не хватает своих сотрудников и они вынуждены нанимать сторонних лиц, в основном гастарбайтеров, которые не имеют соответствующей подготовки. Пресс-служба Алексея Цивилева

Предполагается, что руферам обеспечат специальные курсы, после которых они смогут преступить к работам. Также депутат отмечает, что данные навыки профессии, пригодятся молодежи, а также могут стать основным родом деятельности.

Также Piter.tv рассказывал, что петербуржец заснял на видео уборку сосулек и побитые авто.