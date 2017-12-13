Петербургские руферы посмотрели салют с крыши "Мюзик Холла"

Блогеры опубликовали новый выпуск о своих прогулках по крышам культурной столицы. На этот раз им удалось незамеченными забраться на крышу одного из центральных театральных учреждений.

Команда экстремалов опубликовала новое видео со своим восхождением на крышу "Мюзик Холла", приуроченное ко Дню защитника отечества. Руфер Дмитрий Иванов и его спутница решили посмотреть салют над Петропавловской крепостью с высоты. Сопротивления экстремалы на своем пути не встретили.

Преодолев несколько заборов, команда оказалась на территории внутреннего двора театра "Мюзик Холл". Действовать пришлось тихо, так как отличительной особенностью госучреждений, по мнению руферов, являются строгие бабушки, которые могут быть страшнее любой охраны. Однако на пути ребят никого не возникло, и они с помощью стремянки забрались по пожарной лестнице на крышу. Самую большую опасность представляло крайне низкое сцепление кровли, но команда дошла до самой высокой точки, откуда им открылся самый лучший вид на торжество.

Помимо красивой картинки блогеры хотят поднять проблему отсутствия доступных и легальных площадок. Ранее горожане предлагали сделать на крыше театра туристическую зону для экскурсий. Однако директор Юлия Стрижак в 2016 году отказала активистам под предлогом предстоящей реставрации, которой так и не последовало.

Своей акцией руферы хотят привлечь внимание руководства театра и города к необходимости приспособления крыш городских учреждения для проведения легальных экскурсий, и как следствие – повышение привлекательности города для туристов Urban Dreams

На сладкое экстремалы оставили зрителям поразительные кадры салюта, сделанные с помощью квадрокоптера. Ранее Piter.tv рассказывал, как петербургские руферы приобщились к классике с крыши Филармонии.

Видео: YouTube / Urban Dreams