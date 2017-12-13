Петербургские руферы приобщились к классике с крыши Филармонии

Экстрималы покорили новую высоту.

Петербургские руферы сделали видеоотчет о своей очередной вылазке. На этот раз они пришли послушать симфонию Шуберта в исполнении симфонического оркестра, но, конечно, сделали это в своем фирменном стиле – пробрались на крышу Городской филармонии.

Увидеть выступление музыкантов вживую им удалось благодаря уникальным архитектурным особенностям здания. На крыше Филармонии установлены окна, которые выходят прямо в зрительный зал.

Приключения отважной парочки начались с того, что они пытались на Невском проспекте собрать деньги "на билет в филармонию", а на "Гостином дворе" даже распевали песни. Однако прохожие не очень оценили стремление молодежи, и нужной суммы не набралось. Оценив бюджет, руферы решили действовать своими методами и проникли по строительным лесам на крышу главного музыкального учреждения города.

Экстрималы открыли окно, которое оказалось двойным, и удобно расположились в теплом кармане. В результате они получили обзор лучше, чем на vip-местах зрительного зала. Не заплатив ни рубля, руферы смогли приобщиться к культурной жизни города и послушали 8-ю "неоконченную" симфонию Шуберта и 10-ю симфонию Д. Шостаковича.

Видео: ВКонтакте / Urban Dreams