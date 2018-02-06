Руферы указали на незащищенность Московского вокзала

Трое молодых людей смогли беспрепятственно подняться на самую высокую точку центрального вокзала города.

В Санкт-Петербурге руферы-экстремалы бросили вызов антитеррористической защищенности Московского вокзала. Трое петербуржцев смогли беспрепятственно подняться на самый верх, не встретив на своем пути ни одного охранника.

В соцсетях 5 февраля появился ролик, где молодой человек со своей спутницей спокойно прошли через рамки металлодетектора, слились с толпой, а потом проникли во внутренний двор вокзала. Там они так же беспрепятственно поднялись по строительным лесам на крышу учреждения, где сфотографировались на фоне надписи "Московский вокзал" и полезли дальше на самую вершину к пику.

Своим восхождением руферы захотели указать властям и жителям города на Неве, что все принимаемы меры безопасности – не эффективны. По их мнению, на территории вокзала создали "лишь имитацию борьбы с угрозой".

Стоит отметить, что объекты транспортной инфраструктуры находятся под защитой государства. Особое внимание им уделено в преддверии Чемпионата Мира по футболу- 2018. Каждый день жители города сталкиваются с эвакуациями из-за бесхозных предметов, на входе стоит большое количество охраны, установлены рамки, на которые были потрачены большие средства.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что руферы Петербурга устроили музыкальный концерт на крыше.

Видео: YouTube / Urban Dreams