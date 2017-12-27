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Руферы Петербурга устроили музыкальный концерт на крыше

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Петербургские "покорители крыш" спели для петербуржцев со здания Главпочтамта.

Петербургские руферы спели с крыши для горожан и гостей города. Таким способом молодежь решила поздравить жителей Северной столицы с прошедшими новогодними праздниками. 
 
 
Видео с музыкальным выступлением активисты выложили на своем аккаунте на YouTube. При помощи мегафона юная девушка и молодой человек исполнили несколько композиций на крыше здания Главпочтамта. 
 
 
Отметим, что охрана не стала останавливать правонарушителей, а присоединилась к публике. Концерт ребята сами сравнили с импровизационной выходкой легендарной группой The Beatles, которые в  в 1969 году спел на крыше звукозаписывающей студии в Лондоне.
 
 
 
Видео: YouTube/Urban Dreams
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Теги: youtube , концерт , крыши , новогодние праздники , песни , руферы
Категории: Новости СПб Картина дня

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