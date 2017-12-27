Руферы Петербурга устроили музыкальный концерт на крыше

Петербургские "покорители крыш" спели для петербуржцев со здания Главпочтамта.

Петербургские руферы спели с крыши для горожан и гостей города. Таким способом молодежь решила поздравить жителей Северной столицы с прошедшими новогодними праздниками.

Видео с музыкальным выступлением активисты выложили на своем аккаунте на YouTube. При помощи мегафона юная девушка и молодой человек исполнили несколько композиций на крыше здания Главпочтамта.

Отметим, что охрана не стала останавливать правонарушителей, а присоединилась к публике. Концерт ребята сами сравнили с импровизационной выходкой легендарной группой The Beatles, которые в в 1969 году спел на крыше звукозаписывающей студии в Лондоне.

Видео: YouTube/Urban Dreams