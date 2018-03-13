Петербургский роллер-гитарист прокатился по мосту Обводного канала

Неизвестный мужчина на роликах и с гитарой в руках покорил петербуржцев: запись его проезда набирает популярность в Интернете.

На Обводном канале петербуржец решил экстремально прокатиться. Мужчина встал на ролики, и с гитарой в руках выехал на конструкцию моста. Местные жители узнали в человеке музыканта, который регулярно прогуливается в Шуваловском парке, районе Технологического института и станции метро Пушкинская.

Спортсмена-барда заметили днем 13 марта. Очевидцам удалось заснять происходящее на видео. На записи заметно, что молодой человек без труда передвигается по поверхности моста.

Старожилы рассказывают, что рядом с данным участком раньше пролегала магистраль с теплопроводом. Сейчас сеть убрали, поэтому по мосту можно спокойно катить на роликах или скейтборде.

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