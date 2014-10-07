В Ленобласти продолжается капитальный ремонт моста через Лугу

Планируются полная замена пролетов и опор и расширение проезжей части.

Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов и руководитель "Дирекции дорожного строительства" Дмитрий Донской проинспектировали ход капитального ремонта моста через реку Лугу в Кингисеппском районе. Переправа будет рассчитана на современные нагрузки.

Планируются полная замена пролетов и опор и расширение проезжей части. Мост станет шире, появятся тротуары и полоса безопасности.

В настоящее время подрядчик возводит временный мост, после строительства которого движение перепустят на него в реверсивном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что ради строительства Большого Смоленского моста в доме на проспекте Обуховской Обороны изымут квартиры.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти