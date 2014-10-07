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В Ленобласти продолжается капитальный ремонт моста через Лугу
Сегодня, 12:44
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В Ленобласти продолжается капитальный ремонт моста через Лугу

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Планируются полная замена пролетов и опор и расширение проезжей части.

Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов и руководитель "Дирекции дорожного строительства" Дмитрий Донской проинспектировали ход капитального ремонта моста через реку Лугу в Кингисеппском районе. Переправа будет рассчитана на современные нагрузки. 

Планируются полная замена пролетов и опор и расширение проезжей части. Мост станет шире, появятся тротуары и полоса безопасности. 

В настоящее время подрядчик возводит временный мост, после строительства которого движение перепустят на него в реверсивном режиме. 

Ранее мы сообщили о том, что ради строительства Большого Смоленского моста в доме на проспекте Обуховской Обороны изымут квартиры. 

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: мост, река луга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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