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Ради строительства Большого Смоленского моста в доме на Обуховской Обороны изымут квартиры
Сегодня, 15:26
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Ради строительства Большого Смоленского моста в доме на Обуховской Обороны изымут квартиры

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Городская администрация заберет участок площадью 1,3 тыс. "квадратов" и дом 48А.

Смольный 2 июня опубликовал постановление, согласно которому на проспекте Обуховской Обороны изымут участок и стоящий на нем пятиэтажный дом в Петербурге. Изъятие необходимо для строительства Большого Смоленского моста. 

По данным Neva.Today, городская администрация заберет участок площадью 1,3 тыс. "квадратов" и дом 48А. Пропускать суда через переправу собираются с 2026 года. Все работы завершат в 2028 году. 

Ранее мы рассказывали о том, что на мосту сделали фундамент для всех опор. В настоящее время общая готовность объекта составляет 34%. Задействовано порядка 540 человек и свыше 80 единиц техники. Главная сложность при возведении мостового комплекса – глубина и течение Невы. 

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга 

Теги: большой смоленский мост, проспект обуховской обороны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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