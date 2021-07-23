Ради строительства Большого Смоленского моста в доме на Обуховской Обороны изымут квартиры

Городская администрация заберет участок площадью 1,3 тыс. "квадратов" и дом 48А.

Смольный 2 июня опубликовал постановление, согласно которому на проспекте Обуховской Обороны изымут участок и стоящий на нем пятиэтажный дом в Петербурге. Изъятие необходимо для строительства Большого Смоленского моста.

По данным Neva.Today, городская администрация заберет участок площадью 1,3 тыс. "квадратов" и дом 48А. Пропускать суда через переправу собираются с 2026 года. Все работы завершат в 2028 году.

Ранее мы рассказывали о том, что на мосту сделали фундамент для всех опор. В настоящее время общая готовность объекта составляет 34%. Задействовано порядка 540 человек и свыше 80 единиц техники. Главная сложность при возведении мостового комплекса – глубина и течение Невы.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга