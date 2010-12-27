Неизвестный проколол колеса машинам за неправильную парковку около ПНД

На проспекте Юрия Гагарина появился "боец невидимого фронта".

13 марта жители Московского района не смогли добраться на работу на своих автомобилях, которые они припарковали на пешеходной зоне минувшим вечером. Очевидцы рассказали, что шины всех транспортных средств оказались кем-то спущены.

Конфликт между пешеходами и водителями, проживающими в домах 18 и 16 на проспекте Юрия Гагарина возник после того, как во дворе произвели работы по благоустройству. Пользователи соцсетей рассказывают, что для петербуржцев сделали пешеходную дорожку у ограды психоневрологического диспансера. Однако водители восприняли ее, как новое место для парковки.

ОГИБДД эта проблема не особо волнует. А районные власти ставить знаки в этом месте отказались. Местный житель

Вероятно кто-то из горожан не выдержал и решил проучить нарушителей своими методами. Пользователи соцсетей поддержали неизвестного, прозвав его Робин Гудом. Также петербуржцы рассказали, что в их дворах наблюдается аналогичная проблема.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург