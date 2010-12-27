"Сначала сосульки, потом...": в центре Петербурга на машину рухнул карниз

Один из автомобилистов снова пострадал от непрофессионализма коммунальных служб.

Неприятный сюрприз ждал сегодня утром хозяина черного Форд Фокуса. Вчера вечером он оставил автомобиль около дома 29 по улице Декабристов. А ночью ночью на автомобиль обрушился ... карниз одного из домов. Об этом в социальных сетях сообщил один из очевидцев события:

Ночью на улице Декабристов обрушился карниз с дома 29. Вот так у нас вовремя делают ремонт фасадов

иронично отметил пользователь соцсети.

По фотографиям видно, что у машины сильно поврежден капот и разбито стекло задней двери. Ремонт автомобиля будет весьма затратным. В комментариях в социальной сети многие искренне сочувствуют хозяину: "Мало сосулек...так ещё и фасады эти..", "Жаль, что не на машину депутата…" и т. п. Один из пользователей предположил, что карниз упал не с 29-го дома по Декабристов, а с длинного здания переулка Матвеева.

Машина стоит во дворе дома Декабристов 29. фарами на север. Справа, желтое здание - школа 259, а вдали видно здание военно-морского музея (красненькое). Слева от машины длинное здание пер. Матвеева 2. Вот с него-то только и мог упасть карниз» - написал он и прикрепил карту.

Напомним, что сегодня утром коммунальщики повредили чей-то "Нисан" в Центральном районе Петербурга. На автомобиль было сброшено несколько больших ледяных глыб.