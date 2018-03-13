В Мурино потоп охватил пешеходный мост: люди лезут по перилам как обезьяны

В Новом Девяткино люди вынуждены передвигаться по мосту через Охту по перилам.

В Мурино по дороге к Охте затопило пешеходный мост. Очевидцы рассказали, что под грязью, смешанной с водой, оказался участок конструкции от Арсенальной улицы к шоссе, ведущей на Лаврики. Местные жители вынуждены передвигаться либо по щиколотку утопая в снежно-грязевом потоке, либо пересекать мост по перилам. Причем, люди могут держаться за перила только одной рукой, так как во второй они держат зонтики.

Особое возмущение ситуацией возникает у пенсионеров, травмированных, беременных женщин и у мам с колясками. Перебраться через препятствие самостоятельно у них не получается. Еще одним “бонусом” для пешеходов стала огромная лужа на проезжей части. С регулярной периодичность проезжающие машины окатывают людей грязевой водой.

За мост отвечает глава Всеволожского района Ленинградской области Андрей Низовский. Жители надеются на чиновника в решении данной проблемы. Жители утверждают, что конструкция нуждается в ремонте, который не проводился в течение длительного времени. С начала весны 2017 года активисты направляли запросы за реконструкцию участка, но ответа от администрации не приходило.

Однако, по сведениям редакции, еще в декабре мост обследовала компания “Ленавтодор”. Специалисты должны были за два дня выполнить работы по очистке местности. К концу месяца - завершить восстановление ограждений. К весне 2018 года ситуация по-прежнему не разрешилась.

Видео и фото: Вконтакте/Новое Девяткино

