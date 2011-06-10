Власти Петербурга снова обещают обезопасить пешеходный переход на Туристской улице

Проблеме, к которой привлекали внимание и общественники, и депутаты – порядка 4 лет.

Петербургские власти вернулись к вопросу проблемного перехода через железную дорогу в Приморском районе, на котором погибают люди. Как сообщила пресс-служба Смольного 8 августа, губернатор города Александр Беглов во время рабочего объезда осмотрел пешеходный переход на Туристской улице.

Градоначальник считает, что власти "найдут" решение проблемы о строительстве большого перехода.

На текущий момент место оборудовано ограждением-"змейкой" и светодиодной подсветкой, которая синхронизирована со светофорами. О приближающихся поездах оповещает звуковой сигнал. Кроме того, поезда на этом участке снижают скорость в 2 раза: с разрешенных 80 км/ч до 40 км/ч.

Переход недавно отремонтировали – обновлено резинокордовое и асфальтовое покрытие, заменены предупреждающие знаки безопасности.

В 2017 году депутат ЗакСа Михаил Амосов передал тогдашнему главе Петербурга Георгию Полтавченко коллективное обращение с просьбой разобраться с "переходом смерти". Под бумагой подписались 1208 человек. За этот год под колесами электричек погибли семь человек. С открытием станции метро "Беговая" пассажиропоток, проходящий через переход в сторону новостроек, только увеличился.

В начале 2018-го года на переходе появились светодиодные полосы, у переезда неоднократно проводились пикеты общественников. Идея строительства подземного перехода появлалась на бумаге еще с 2018-го года, однако фактически работы упирались в сроки строительства будущей станции метро "Туристская" и поиск инвесторов для проекта.

Фото: Piter.tv