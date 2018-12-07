Подземный переход через ж/д пути на Туристской появится не раньше 2022 года

Сначала там начнут строить станцию метро "Туристская".

Глава Приморского района рассказал, когда же на Туристской улице появится переход для пешеходов через железнодорожные пути. Там ходят тысячи жителей района.

Граждане давно просят построить подземный переход, так как этот участок дороги довольно опасный. По официальным данным, на переходе в 2017 году погибло семь человек.

Однако, строить подземный переход станут не раньше, чем начнется строительство станции метро "Туристская". А работы на новой станции метро запланированы только на 2022 год.

Ранее на Piter.TV: Петербургский депутат предлагает обезопасить пешеходную зону около "Удельной".

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