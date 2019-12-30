Активисты устроили пикет у "перехода смерти" на Туристской

Молодые люди требуют сделать на участке подземный переход.

Активисты движения "Молодой Петербург" провели серию одиночных пикетов у железнодорожного перехода около Туристской улицы в Приморском районе. Молодые люди считают, что переход является самым опасным в городе: он унес жизни восьми человек.

Ребята считают, что на ж/д переходе необходим подземный переход. Когда-то его собирались построить, однако затем отказались от идеи.

"Мы вышли на акцию для того, чтобы снова обратить внимание властей и петербуржцев на "переход-убийцу", — заявили участники "Молодого Петербурга".

Отметим, что "переходом смерти" он стал достаточно давно. В 2018 году его обустроили светодиодными полосами, однако горожане попадали под электричку и в светлое время суток.

Видео: "Молодой Петербург" / VK