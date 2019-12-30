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Активисты устроили пикет у "перехода смерти" на Туристской

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Молодые люди требуют сделать на участке подземный переход.

Активисты движения "Молодой Петербург" провели серию одиночных пикетов у железнодорожного перехода около Туристской улицы в Приморском районе. Молодые люди считают, что переход является самым опасным в городе: он унес жизни восьми человек.

Ребята считают, что на ж/д переходе необходим подземный переход. Когда-то его собирались построить, однако затем отказались от идеи. 

"Мы вышли на акцию для того, чтобы снова обратить внимание властей и петербуржцев на "переход-убийцу",

— заявили участники "Молодого Петербурга". 

Отметим, что "переходом смерти" он стал достаточно давно. В 2018 году его обустроили светодиодными полосами, однако горожане попадали под электричку и в светлое время суток. 

Видео: "Молодой Петербург" / VK 

Теги: жд переход, переход смерти, туристская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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