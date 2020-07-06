Петербуржцы привлекают внимание к "переходу смерти" на Туристской

Горожане хотят, чтобы там сделали подземный переход.

Активисты провели акцию на печально известном железнодорожном переходе на Туристской улице. Горожане облачились в костюмы ангела и смерти, чтобы привлечь внимание к проблеме городских властей. Информация об этом появилась в группе в "ВКонтакте" "Петербург — город перемен!".

"Ангел" переводила людей через переход, пока горел "зеленый", а "смерть" стояла на страже при приближении поезда и горящем "красном".

Организаторы акции задаются вопросом, почему нельзя сделать переход более безопасным. Активисты, которые проводили акцию в феврале 2020 года, предлагали сделать подземный переход. Так как на Туристской погибло более 10 человек, место прозвали "переходом смерти".



Родители одной из погибших на переходе девушек подавали иск к РЖД. В организации считают его безопасным.

Фото: vk.com/gorodperemen_spb