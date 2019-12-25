Родители погибшей на Туристской улице девушки будут судиться с РЖД

Петербуржцы потребовали компенсировать моральный вред.

Родители погибшей на железнодорожном переходе на Туристской улице 16-летней девушки подали в суд на РЖД, иск зарегистрировал Приморской райсуд Петербурга 5 февраля.

Чета Степанян три года назад похоронила дочь Милену, которую сбил поезд на злополучном переходе. Сейчас родители потребовали компенсировать моральный вред, сумма иска не называется. Также Степанян могут потребовать возместить имущественный ущерб: за три года родители потратили деньги на похороны дочери, поминальные сборы и длительное лечение матери, которая не смогла быстро оправиться от потери Милены.

В РЖД считают переход на Туристской улице безопасным, однако местные жители уже многие годы воюют с компанией и устали перечислять все случаи смерти петербуржцев под поездами.

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Фото: Piter.TV