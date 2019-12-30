  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:50
106
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Видео: пассажира "Сапсана" высадили с поезда за буйное поведение

0 0

Инцидент произошел 22 января в поезде, который ехал из Петербурга в Москву.

Дебошира поезда "Сапсан" высадили на железнодорожной станции "Вышний Волочек". Мужчина не только мешал соседям, но и спорил с правоохранителями. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. 

Поезд ехал из Петербурга в Москву вечером 22 января. Как рассказал очевидец, пассажир выпил несколько банок пива, после чего начал нарушать общественный порядок. Другие пассажиры вызвали службу охраны, после чего мужчине предложили отдохнуть в вагоне-ресторане, однако и там он затеял конфликт. Сотрудникам полиции пришлось вывести его из поезда.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что РЖД анонсировал официальные цены на "Сапсан" на 23 февраля и 8 марта. 

Видео: Piter.TV 

Теги: сапсан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии