РЖД анонсировал официальные цены на "Сапсан" на 23 февраля и 8 марта

Стоимость билетов в базовый класс начинается от 2,3 тысячи рублей.

Во вторник, 21 января, стало известно сколько будет стоить билет на "Сапсан" на 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Так, цена билетов в базовый класс начинается от 2,3 тысячи рублей. При этом билет в эконом-класс обойдется пассажиру в 2,4 тысячи рублей. В бизнес-класс билеты можно купить от 5,4 тысячи рублей. При этом стоимость в первый класс и в класс "сьют" начинается от 10,5 тысяч рублей.

В компании отметили, что оформить билеты по соответствующим ценам можно уже сейчас.

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