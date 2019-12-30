Пересадки с одного маршрута общественного транспорта на другой в Петербурге могут стать частично бесплатными.

Во вторник, 21 января, стало известно о том, что в Петербурге введут новую систему "проездной на час". Об этом сообщил руководитель СПб ГКУ "Организатор перевозок" Владимир Шведченко.

Как оказалось, в Петербурге с 16 июля к картам "Подорожник" подключат новый "пересадочный" тариф. Такое нововведение позволит горожанам после оплаты поездки в течении часа бесплатно пересесть на другой транспорт.

Власти Петербурга полагают, что таким образом петербуржцы компенсируют расходы после проведения транспортной реформы.

Напомним, что соответствующую реформу обсудили ещё в прошлом году на заседании постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству. Чиновники отметили, что транспортная реформа в Петербурге обойдется в 11,3 млрд рублей. Такую сумму запросил в бюджет комитет по транспорту.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга намерены очистить город от маршруток этим летом.

Фото:Piter.TV