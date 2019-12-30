Во вторник, 21 января, стало известно о том, что в Петербурге введут новую систему "проездной на час". Об этом сообщил руководитель СПб ГКУ "Организатор перевозок" Владимир Шведченко.
Как оказалось, в Петербурге с 16 июля к картам "Подорожник" подключат новый "пересадочный" тариф. Такое нововведение позволит горожанам после оплаты поездки в течении часа бесплатно пересесть на другой транспорт.
Власти Петербурга полагают, что таким образом петербуржцы компенсируют расходы после проведения транспортной реформы.
Напомним, что соответствующую реформу обсудили ещё в прошлом году на заседании постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству. Чиновники отметили, что транспортная реформа в Петербурге обойдется в 11,3 млрд рублей. Такую сумму запросил в бюджет комитет по транспорту.
Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга намерены очистить город от маршруток этим летом.
Фото:Piter.TV
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