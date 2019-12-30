Само постановление о транспортной реформе должны принять в ближайшее время.

В понедельник, 20 января, стало известно о том, что власти Петербурга намерены очистить город от маршруток этим летом. Соответствующий вопрос обсудили на собрании Законодательного собрания.

Отмечается, что постановление о транспортной реформе Смольный намерен принять в ближайшее время.

Напомним, что соответствующую реформу обсудили ещё в прошлом году на заседании постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству. Чиновники отметили, что транспортная реформа в Петербурге обойдется в 11,3 млрд рублей. Такую сумму запросил в бюджет комитет по транспорту.

В петербурге планируется также устанавить единый тариф на перевозку.На это власти Петербурга выделят 1,9 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщали о том, что УФАС Петербурга начало проверку транспортной реформы.

Фото:Piter.TV