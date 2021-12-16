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В Приморском районе к 2023 году благоустроят территорию под Поклонногорским путепроводом
Сегодня, 20:28
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В Приморском районе к 2023 году благоустроят территорию под Поклонногорским путепроводом

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Железнодорожный переезд тяжело переходить из-за грязи.

В Приморском районе  к 2023 году приведут в порядок территорию под Поклонногорским путепроводом.  Об этом заявил председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Представитель Смольного рассказал, что железнодорожный переезд тяжело переходить из-за грязи. Горожанам приходится идти по досках, портить обувь. А мамам с колясками и вовсе каждый раз нужно придумывать альтернативный маршрут.

Муниципалитет обещает исправить ситуацию.Здесь должны проложить комфортную дорожку. Бельский пообещал взять ситуацию на контроль. 

Ранее на Piter.tv: в саду около Смольного установили лавки "для великанов".

Фото: Телеграм / SPEAKer Бельский

Теги: благоустройство города, железнодорожный переезд, поклонногорский путепровод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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