В Приморском районе к 2023 году благоустроят территорию под Поклонногорским путепроводом

Железнодорожный переезд тяжело переходить из-за грязи.

В Приморском районе к 2023 году приведут в порядок территорию под Поклонногорским путепроводом. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Представитель Смольного рассказал, что железнодорожный переезд тяжело переходить из-за грязи. Горожанам приходится идти по досках, портить обувь. А мамам с колясками и вовсе каждый раз нужно придумывать альтернативный маршрут.

Муниципалитет обещает исправить ситуацию.Здесь должны проложить комфортную дорожку. Бельский пообещал взять ситуацию на контроль.

Ранее на Piter.tv: в саду около Смольного установили лавки "для великанов".

Фото: Телеграм / SPEAKer Бельский