В саду около Смольного установили лавки "для великанов"

Петербуржцы переживают, что власти заменят старые комфортные скамейки на неудобные лавки.

Петербуржцы раскритиковали скамейки, которые установили около сада вблизи Смольного. Фото "неправильных" лавок опубликовали в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "ВКонтакте".

По словам жителей, в парке на Лафонской улице поставили скамейки, на которых смогут отдыхать лишь "великаны" с короткими лодыжками. Сама лавка длинная и широкая, но очень низкая. Жители переживают, что старые комфортные скамейки заменят на "экспериментальные".

Ну и где они эту дичь закупили в очередной раз? Почему тупо нельзя было хотя бы скопировать параметры проверенных удобных скамеек? Виктория Фадеева

Тот, кто проектировал такие скамьи, явно страдал гигантизмом. Елена Цыганкова

Горожане даже придумали, куда деть новые скамейки, которые не понравились многим петербуржцам.

Необходимо сохранить удобные классические диваны, а новые передать баскетбольному или волейбольному клубу. Манефа Королева

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания