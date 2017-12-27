На Туристской улице железнодорожный "переход смерти" обустроили светодиодными полосами

В Приморском районе на "переходе смерти" установили светодиоды для дополнительной безопасности пешеходов.

Как сообщают жители Приморского района, на Туристской улице на переходе между электричками, который получил название “переход смерти”, установили светодиодные полосы. Однако, это не останавливает “бессмертных” петербуржцев. которые не обращают внимание на близость расположения электропоездов, а идут напрямую. Многие передвигаются на мигающий красный свет светофора.

Новая система с отражателями работает в пилотном режиме. Об этом рассказали представители Октябрьской железной дороги. Они отметили, что светодиодные полосы синхронизированы со звуковым и световым предупреждающими сигналами и нужны для дополнительной безопасности.

Напомним, что подобная мера появилась в связи с регулярными просьбами местных жителей обезопасить переход на Туристской улице.