На Туристской может не появиться подземный переход

В Приморской районе подземный переход на Туристской улице может так и не появиться.

В Комитете по безопасности транспортной инфраструктуры ответили петербуржцам, требующим построить подземный туннель под “смертельным переходом” на Туристской улице. По информации от чиновников, на данном участке дороги, пересекающем железнодорожные пути, оборудованы все необходимые приспособления для безопасности. Напомним, что ранее Piter.tv писал об установке светодиодных полос в Приморской районе.

Однако, не так давно местные жители создали петицию к губернатору петербурга, чтобы глава города помог им организовать строительство подземного перехода. На данный момент уже собрано более 270 тысяч подписей. Официальному лицу, указанному в качестве контактного лица Никите Юфереву ответили, что все необходимые требования и нормы безопасности соблюдены. Речь о возведении альтернативного пути перехода участка в Смольном не ведется.

Петербуржцы продолжают надеяться на изменение решения правительства. В связи с открытием новых станций метро в Приморской районе увеличится поток пассажиров, а значит, и количество потенциально пострадавших может возрасти в несколько раз.

