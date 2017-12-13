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Около "перехода смерти" на Туристской улице создадут подземный туннель для пешеходов
Сегодня, 14:47
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lesjasap
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Около "перехода смерти" на Туристской улице создадут подземный туннель для пешеходов

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В Приморском районе жители будут обходить "смертельный переход" под землей.

Около “перехода смерти” на Туристской улице создадут подземный туннель. В настоящее время КРТИ и “Метрострой” разрабатывают проектную документацию для строительства.

Отметим, что на данном участке за последний год  произошло семь инцидентов с летальным исходом. В связи с прошениями местных жителей, Смольный принял решение об “обходе” железнодорожных путей под землей. Известно, что путь будет соединять дорогу с электропоездами и Приморский проспект. 

Ранее более двух тысяч петербуржцев обращались к главе Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой заняться проблемой гибели людей на данном переезде.  Власит Петербурга пытались решить пролему и другим способом. В нового года на путях установлены световые сигналы. 

Теги: железнодорожные пути , переход смерти , пешеходы , подземный переход , приморский район , смертельный переход , туристская улица
Категории: Новости СПб

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