Около "перехода смерти" на Туристской улице создадут подземный туннель для пешеходов

В Приморском районе жители будут обходить "смертельный переход" под землей.

Около “перехода смерти” на Туристской улице создадут подземный туннель. В настоящее время КРТИ и “Метрострой” разрабатывают проектную документацию для строительства.

Отметим, что на данном участке за последний год произошло семь инцидентов с летальным исходом. В связи с прошениями местных жителей, Смольный принял решение об “обходе” железнодорожных путей под землей. Известно, что путь будет соединять дорогу с электропоездами и Приморский проспект.

Ранее более двух тысяч петербуржцев обращались к главе Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой заняться проблемой гибели людей на данном переезде. Власит Петербурга пытались решить пролему и другим способом. В нового года на путях установлены световые сигналы.