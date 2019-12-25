Железнодорожники отремонтировали три перехода в Приморском районе Петербурга

Один из переходов многие местные называли "смертельным".

Сотрудники Октябрьской железной дороги (ОЖД) отремонтировали три пешеходных перехода в Приморском районе Петербурга. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Железнодорожники провели работы на трех переходах: Лахта – Лисий Нос (18-й километр), Лисий Нос – Сестрорецк (31-й километр) и Новая Деревня – Лахта (14-й километр, в створе Туристской улицы). Последний переход раньше многие местные называли "смертельным".

На пешеходных переходах, оборудованных звуковой и световой сигнализацией, обновили резинокордовое и асфальтовое покрытие и заменили предупреждающие знаки безопасности.

В конце июля стало известно, что между Девяткино и Лавриками появится новая пассажирская платформа. При выборе места будущей станции учитывалась возможность безопасного обустройства удобных подходов к платформе из восточной и западной части Мурино.

Фото: Telegram / СПб-Главный