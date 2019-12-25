Между Девяткино и Лавриками появится новая пассажирская платформа

Администрация Мурино, комитет по транспорту и ОЖД выбирают место для новой станции на перегоне Девяткино - Лаврики.

27 июля на специальном совещании представители Комитета по транспорту Ленобласти, администрации Муринского поселения и Октябрьской железной дороги обсудили месторасположение новой пассажирской платформы во Всеволожском районе, которая разместится на перегоне между станциями Девяткино и Лаврики.

При выборе места будущей станции учитывалась возможность безопасного обустройства удобных подходов к платформе из восточной и западной части Мурино. Рядом с пассажирскими платформами будет оборудован и переход через железодорожные пути.

Ранее РЖД и Комитет по транспорту Ленобласти обсудили строительство новых станций.

Фото: комитет по транспорту Ленобласти