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Между Девяткино и Лавриками появится новая пассажирская платформа
Сегодня, 12:12
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Между Девяткино и Лавриками появится новая пассажирская платформа

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Администрация Мурино, комитет по транспорту и ОЖД выбирают место для новой станции на перегоне Девяткино - Лаврики.

27 июля на специальном совещании представители Комитета по транспорту Ленобласти, администрации Муринского поселения и Октябрьской железной дороги обсудили месторасположение новой пассажирской платформы во Всеволожском районе, которая разместится на перегоне между станциями Девяткино и Лаврики. 

При выборе места будущей станции учитывалась возможность безопасного обустройства удобных подходов к платформе из восточной и западной части Мурино. Рядом с пассажирскими платформами будет оборудован и переход через железодорожные пути.  

Ранее РЖД и Комитет по транспорту Ленобласти обсудили строительство новых станций

Фото: комитет по транспорту Ленобласти 

Теги: девяткино, лаврики, мурино, новая станция, пассажирская платформа, перегон
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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