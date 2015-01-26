РЖД и Комитет по транспорту Ленобласти обсудили строительство новых станций

В рамках сотрудничества транспортного комитета и оператора сети железных дорог в Ленобласти появятся новые станции и отремонтируют старые.

Комитет по транспорту Ленинградской области сообщил о переговорах с представителями ОАО "РЖД", в ходе которых обсуждались перспективы развития железнодорожного сообщения в Ленобласти. В обсуждении также приняли участие представители органов местного самоуправления. Был определен порядок наиболее приоритетных задач и достигнуты договоренности по их решению.

Так, в частности, было решено построить наземные переходы в поселке Кикерино, на станции Елизаветино, станции Жихарево; возвести одноуровневый пешеходный переход в поселке Новый Свет и Виллози. На станциях Лодейное Поле и Вырица наземные переходы будут полностью реконструированы. Строительство железнодорожной платформы запланировано на перегоне Лаврики - Девяткино, а подземный пешеходный переход в Волосово перейдет на баланс ОЖД.

Ничего не было сказано по поводу ускорения запуска городской электрички из Токсово в Петергоф - по мнению жителей, РЖД затягивает с реализацией этого проекта - но, по словам представителей комитета по транспорту, совместная работа с РЖД продолжает налаживаться по ряду направлений, и многие вопросы еще будут обсуждаться.

Ранее появилась информация, что РЖД могут повысить тарифы из-за роста цен на стройматериалы.

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