РЖД могут повысить тарифы из-за роста цен на стройматериалы

Предлагается ввести надбавки для отдельных грузов или вовсе повысить тарифы для всей сети.

В РЖД разработали план по компенсации затрат на удорожание проекта расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба из-за роста цен на стройматериалы. Об этом пишет РБК.

Надбавки предлагается ввести для пользователей Восточного полигона. Рассматривается также вариант повышения тарифов для всех грузоотправителей или экспортеров. По информации издания, об этом говорится в презентации компании от 21 мая, которая была подготовлена к совещанию у первого вице-премьера и председателя совета директоров компании Андрея Белоусова.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, инициатива РЖД по тарифам на совещании не рассматривалась.

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