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Амосов передал Полтавченко 1208 подписей за изменения "перехода смерти"
Сегодня, 14:11
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Asyaromanenkova
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Амосов передал Полтавченко 1208 подписей за изменения "перехода смерти"

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Депутат ЗакСа Михаил Амосов передал губернатору Петербурга Георгию Полтавченко коллективное обращение с предложением обеспечить безопасность на переходе через железную дорогу в створе Туристской улицы.

Член городского парламента Михаил Амосов передал главе Петербурга Георгию Полтавченко коллективное обращение с просьбой разобраться с «переходом смерти». Под бумагой подписались 1208 человек. Депутат законодательного собрания попросил губернатора обеспечить безопасность на переходе через железную дорогу в створе Туристской улицы. С начала года на этом участке погибло семь человек.

Амосов считает, что проблему должен решить подземный или надземный пешеходный переход. В качестве мер на время стройки он также предложил установить светофор со звуковым сигналом, шлагбаумы. Следить за переходом должны сотрудники РЖД или полиции.

Мы с губернатором подробно обсудили сложившуюся на переходе ситуацию, при мне Георгий Полтавченко дал поручение одному из высокопоставленных членов городского правительства принять меры.

Михаил Амосов, депутат

Парламентарий еще в сентябре обращался к начальнику Октябрьской железной дороги Владимиру Голоскокову с похожим запросом. Но никаких результатов не было. После создания петиции в интернете и обращения на участке поезда стали сбрасывать скорость.

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Теги: михаил амосов , новости спб
Категории: Новости СПб

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