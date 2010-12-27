Амосов передал Полтавченко 1208 подписей за изменения "перехода смерти"

Депутат ЗакСа Михаил Амосов передал губернатору Петербурга Георгию Полтавченко коллективное обращение с предложением обеспечить безопасность на переходе через железную дорогу в створе Туристской улицы.

Член городского парламента Михаил Амосов передал главе Петербурга Георгию Полтавченко коллективное обращение с просьбой разобраться с «переходом смерти». Под бумагой подписались 1208 человек. Депутат законодательного собрания попросил губернатора обеспечить безопасность на переходе через железную дорогу в створе Туристской улицы. С начала года на этом участке погибло семь человек.

Амосов считает, что проблему должен решить подземный или надземный пешеходный переход. В качестве мер на время стройки он также предложил установить светофор со звуковым сигналом, шлагбаумы. Следить за переходом должны сотрудники РЖД или полиции.

Мы с губернатором подробно обсудили сложившуюся на переходе ситуацию, при мне Георгий Полтавченко дал поручение одному из высокопоставленных членов городского правительства принять меры. Михаил Амосов, депутат

Парламентарий еще в сентябре обращался к начальнику Октябрьской железной дороги Владимиру Голоскокову с похожим запросом. Но никаких результатов не было. После создания петиции в интернете и обращения на участке поезда стали сбрасывать скорость.