У депутата Михаила Амосова диагностировали 40% поражение легких

Компьютерная томография показала у депутата Законодательного собрания Петербурга Михаила Амосова 40% поражение легких. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook 19-го января. На прошлой неделе он заболел коронавирусом.
Амосов отметил, что показатель является "большим", но при этом, по словам врачей, среднестатистическим.
Дышу кислородом постоянно. Самочувствие хорошее. Есть аппетит, и нет уныния. Настрой боевой.
Михаил Амосов, депутат Законодательного собрания.
Напомним, народный избранник получил положительный тест на COVID-19 14-го января. За неделю до этого он сделал вакцину от вирусной инфекции. Также коронавирусом заразилась его жена, она переносит заболевание легче.
Фото: Facebook / Михаил Амосов
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