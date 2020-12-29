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У депутата Михаила Амосова диагностировали 40% поражение легких
Сегодня, 14:49
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У депутата Михаила Амосова диагностировали 40% поражение легких

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По словам врачей, такой показатель является "среднестатистическим" для тех, кто борется с коронавирусом.

Компьютерная томография показала у депутата Законодательного собрания Петербурга Михаила Амосова 40% поражение легких.  Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook 19-го января. На прошлой неделе он заболел коронавирусом. 

Амосов отметил, что показатель является "большим", но при этом, по словам врачей, среднестатистическим. 

Дышу кислородом постоянно. Самочувствие хорошее. Есть аппетит, и нет уныния. Настрой боевой.

Михаил Амосов, депутат Законодательного собрания. 

Напомним, народный избранник получил положительный тест на COVID-19 14-го января. За неделю до этого он сделал вакцину от вирусной инфекции. Также коронавирусом заразилась его жена, она переносит заболевание легче. 

Фото: Facebook / Михаил Амосов

 

Теги: депутат закса, коронавирус, михаил амосов, поражение легких
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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