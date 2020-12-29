Еще один депутат Петербурга заболел коронавирусом. Теперь — Михаил Амосов

Он думал, что плохое самочувствие — это следствие вакцинации, но оказалось не так.

У депутата Законодательного собрания Петербурга Михаила Амосова и его жены выявили коронавирус. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях 14-го января.

Неделю назад Амосов сделал прививку от COVID-19, но, по всей видимости, успел подцепить вирусную инфекцию до прививки. Он отметил, что не очень хорошо себя чувствовал, но думал, что это побочные действия вакцинации: температура, насморк, боль в горле. После прививки парламентарий совершил две большие прогулки и побывал в гостях. О своих действиях он сожалеет и написал о том, что нужно было соблюдать самоизоляцию. После того, как плохое самочувствие не проходило, решил сделать платный тест. В Facebook он отметил, что сдал мазок буквально сегодня, и в этот же день получил результат. Теперь в планах работа дома с документами.

Буду работать дома с документами. Конечно на мои планы это повлияет плохо, но буду делать всё, чтобы это влияние компенсировать. Михаил Амосов, депутат ЗакСа Петербурга.

Ранее о заболевании коронавирусом сообщила депутат Анастасия Мельникова. До нее COVID-19 заразился Борис Вишневский, на данный момент он уже получил отрицательный тест.

Фото: Facebook / Михаил Амосов