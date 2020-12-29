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Актриса и депутат ЗакСа Петербурга Анастасия Мельникова заразилась коронавирусом
Сегодня, 10:42
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nadezhda_sib

Актриса и депутат ЗакСа Петербурга Анастасия Мельникова заразилась коронавирусом

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Вместе с дочерью она находится на самоизоляции.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Анастасия Мельникова и ее дочь Мария заболели коронавирусом. Информация об этом появилась в официальной группе парламентария в "ВКонтакте".

Мельникова извинилась за то, что некоторое время не сможет активно работать и отвечать на звонки. 

Мы с Машей лечимся и не теряем оптимизма, не паникуем, ведь наши предки пережили более страшное - ленинградскую блокаду военного времени.

сказала депутат. 

Она пожелала всем быть осторожными, соблюдать меры безопасности и продолжать верить в перемены к лучшему. 

Ранее коронавирус перенес депутат Борис Вишневский. 

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

Теги: анастасия мельникова, депутат, закс, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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