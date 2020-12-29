Актриса и депутат ЗакСа Петербурга Анастасия Мельникова заразилась коронавирусом

Вместе с дочерью она находится на самоизоляции.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Анастасия Мельникова и ее дочь Мария заболели коронавирусом. Информация об этом появилась в официальной группе парламентария в "ВКонтакте".

Мельникова извинилась за то, что некоторое время не сможет активно работать и отвечать на звонки.

Мы с Машей лечимся и не теряем оптимизма, не паникуем, ведь наши предки пережили более страшное - ленинградскую блокаду военного времени. сказала депутат.

Она пожелала всем быть осторожными, соблюдать меры безопасности и продолжать верить в перемены к лучшему.

Ранее коронавирус перенес депутат Борис Вишневский.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга