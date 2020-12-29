Актриса и депутат ЗакСа Петербурга Анастасия Мельникова заразилась коронавирусом

Депутат Законодательного собрания Петербурга Анастасия Мельникова и ее дочь Мария заболели коронавирусом. Информация об этом появилась в официальной группе парламентария в "ВКонтакте".
Мельникова извинилась за то, что некоторое время не сможет активно работать и отвечать на звонки.
Мы с Машей лечимся и не теряем оптимизма, не паникуем, ведь наши предки пережили более страшное - ленинградскую блокаду военного времени.
сказала депутат.
Она пожелала всем быть осторожными, соблюдать меры безопасности и продолжать верить в перемены к лучшему.
Ранее коронавирус перенес депутат Борис Вишневский.
Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга
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