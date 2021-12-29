Михаил Амосов: лучше дворы убирают там, где есть ТСЖ

Член постоянной комиссии по экологии и природопользованию рассказал Piter.TV, почему не стоит прощаться с частниками и отдавать уборку снега во дворах городу.

В ЗакСе создали рабочие группы по борьбе со снегом и мусором. Депутаты уже сделали первый шаг: спикер Александр Бельский рассказал, что в городе будут созданы "тепловые карты". Власти будут собирать информацию о территориях, на которые поступает больше всего жалоб, и сроки решения вопросам. Piter.TV пообщался с Михаилом Амосовым, он записался в обе рабочие группы. Депутат поделился с нами мнением о том, зачем вообще создавать рабочую группу, и стоит ли уборку дворов отдавать госструктуре.

Рабочую группу по снегу возглавил Дмитрий Павлов от "Новых людей", по мусору — единоросс Александр Ходосок. В последнее время рабочие группы часто создают по проблемным вопросам. Обычно в них входят представители профильных комитетов, эксперты и несколько депутатов. Михаил Амосов объяснил, что рабочая группа не рассматривает подготовленные проекты каких-то актов, а рассматривается вопрос по существу и готовится некая позиция.

В чем еще особенность рабочей группы? В том, что состоится диалог с представителями органов исполнительной власти. Михаил Амосов.

В случае со снегом речь идет об уборке не всего снега, а конкретно на внутриквартальных территориях. За них отвечает Жилищный комитет. Вице-губернатор Анатолий Повелий предложил уйти от сотрудничества с частными компаниями и создать госструктуру, которая будет отвечать за уборку, так как частники, по его словам, не справляются. Михаил Амосов считает, что Петербургу в этом вопросе не стоит стремиться к централизации.

Где хорошо убирают дворы? Там, где есть ТСЖ. Я бы предложил делать так, чтобы за несвоевременную уборку снега были бы определенные штрафные санкции. Не делал огосударствление, а устанавливал бы ответственность.

Амосов отметил, что "достучаться" до председателя ТСЖ при наличии жалоб проще, чем до государственной компании, потому что он может быть вашим соседом.

Сейчас вопросы уборки регулируются постановлениями правительства, но, по мнению народного избранника, требуется городской закон. Михаил Амосов надеется, что новый созыв ЗакСа будет решать проблемы благоустройства с помощью принятия законом Петербурга. Пока закона нет — есть возможность сваливать друг на друга ответственность.

Более остро ситуация, по мнению депутата, стоит с уборкой мусора. Происходящее сейчас он назвал "деградацией" мусорной сферы. По мнению Амосова, ошибка состоит в системе расчетов: мусор вывозить в разных дворах могут разное количество раз, но при этом услуга рассчитывается исходя из метража квартиры. Таким образом, жители разных домов могут платить одинаково за услугу, хотя у одних вывозят мусор своевременно, а у других — нет.

Здесь заложена провокация к плохой работе. Нет экономического механизма, который бы позволял регулярно в срок вывозить мусор.

Амосов в составе рабочей группы будет выступать за то, чтобы платить за конечный результат. В "Невском экологическом операторе" сказали, что они готовы по желанию жильцов вывозить мусор по факту.

Фото: ВКонтакте / Михаил Амосов