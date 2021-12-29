В ЗакСе планируют создать "тепловые карты" по уборке от снега и мусора

На карте также отметят ответственных за уборку города от снега.

В среду, 19 января, председатель Законодательного собрания Александр Бельский поручил рабочей группе по уборке города от снега создать "тепловую карту", на которой отметят проблемы и сроки их решения, а также ответственных за уборку снега.

По мнению Бельского, "карта" должна отображать, кто отвечает за ту или иную территорию, чтобы видеть не только проблему, но и понимать, кто, с кем и когда может ее решить.

Подобную карту предложили создать также рабочей группе по мусорной реформе.

Бельский заявил, что жители города достаточно терпеливы, но они должны понимать, когда проблемы будут решены.

Вчера наледь в центре Петербурга начали убирать с помощью ковша трактора.

Фото: Piter.tv