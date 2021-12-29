В Смольном хотят создать госструктуру для уборки внутриквартальных территорий

По словам вице-губернатора, частные компании не справляются с уборкой снега в городе.

Власти Петербурга планируют создать государственную структуру для уборки внутриквартальных территорий и дорог. Об этом 11 января в эфире телеканала "78" рассказал вице-губернатор города Анатолий Повелий.

По словам Повелия, частные компании не справляются с уборкой снега в Петербурге. За это, добавил вице-губернатор, должен нести ответственность город.

Власти по-разному старались решить проблему с уборкой снега. В ноябре прошлого года Смольный предложил петербуржцам заработать, помогая в уборке снега. В среднем за день власти предлагали около 1000 рублей. По словам Анатолия Повелия, в связи с популярностью программы, ее было решено ввести и в других районах. Также старшеклассников привлекают к уборке снега во Фрунзенском районе. Они зарабатывают больше взрослых.

Однако горожане по-прежнему жалуются на снежные кучи, гололед и неубранный снег в Петербурге.

Фото: Piter.tv