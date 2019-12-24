Старшеклассников привлекают к уборке снега во Фрунзенском районе. Они зарабатывают больше взрослых

К "дворник-шерингу" проявил интерес не только Калининский район.

Проект "дворник-шеринг" работает не только в Калининском районе, но также Красногвардейском и Фрунзенском. Кроме того, к нему проявили интерес школьники старших классов. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" рассказал начальник технического управления Жилищного комитета Андрей Джалалов.

По данным Джалалова, больше всего договоров заключено в Красногвардейском районе. В общей сложности там привлекались 50 человек. В Калининском районе заключены договоры с 13 людьми. За 8 часов работы платят 1000 рублей. Ранее Piter.TV писал, что за час будут платить 150 рублей, то есть за полный рабочий день житель должен получать 1200 рублей.

Во Фрунзенском районе к уборке привлекают старшеклассников по согласованию со школой и родителями. На данный момент участвуют 50 человек. Они работают по 2 часа день. С каждым заключен договор, ребята получили банковские карты. Они получают 250 рублей в час.

Фото: ВКонтакте / Красногвардейский район