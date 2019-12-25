Стало известно, почему "дворник-шеринг" решили запустить именно в Калининском районе

За час работы петербуржцам будут платить 150 рублей после вычета налогов.

Piter.TV выяснил, куда нужно обращаться, чтобы стать участником "дворник-шеринга". Проект "Снежный помощник" реализуется пока только в одном районе — в Калининском. Подробности рассказали в районной пресс-службе.

Чтобы помочь городу в уборке снега, нужно позвонить по телефону +7-953-149-16-51 или написать сообщение на электронную почту ok@gks1.ru. За качеством уборки будут следить сотрудники ЖКС, которые отвечают за содержание домовладений.

На данный момент в районе заключают гражданско-правовые договоры с желающими принять участие в проекте. Жители будут получать по 150 рублей на руки после учета НДФЛ. Приглашать на работу петербуржцев будут после получения информации о неблагоприятных погодных явлениях.

В пресс-службе Жилищного комитета объяснили, почему пилотный проект был запущен именно в Калининском районе. Как стало известно, именно ЖКС №1 и стало инициатором "дворник-шеринга". Если результаты эксперимента будут успешными, его распространят и в других районах.

По информации "ТАСС", первые шесть участников выйдут на работу уже сегодня, 1 декабря. Всего договор подписали с 10 людьми, однако желающих больше.

Фото: администрация Фрунзенского района